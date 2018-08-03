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Россельхозбанк переедет в башню «IQ-Квартал» в Москва-сити в III квартале
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Россельхозбанк переедет в башню «IQ-Квартал» в Москва-сити в III квартале 

Rambler News Service 10 часов назад
Россельхозбанк переезжает из офиса на Арбате в башню «IQ-Квартал» в Москва-сити, рассказали RNS два источника на рынке недвижимости и подтвердили в пресс-службе банка.
«Они уже переезжают», — сказал источник на рынке коммерческой недвижимости.
В пресс-службе Россельхозбанка пояснили, что кредитная организация переезжает в башню комплекса «IQ-Квартал» в III квартале 2018 года.
В банке отметили, что «возможность переезда появилась в результате урегулирования задолженности заемщика банка».
«Использование данного здания для размещения банковской группы было признано экономически обоснованным, так как позволяет существенно оптимизировать операционные затраты, и будет способствовать повышению эффективности деятельности банка», — добавили в пресс-службе Россельхозбанка.
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