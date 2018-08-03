Ещё
Состоялась торжественная церемония заселения в служебные квартиры военнослужащих Тверского гарнизона
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Состоялась торжественная церемония заселения в служебные квартиры военнослужащих Тверского гарнизона 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом году в данном районе планируется заселение еще одного дома на более чем 300 квартир.
Сегодня в Тверском гарнизоне прошла торжественная церемония заселения военнослужащих в служебные квартиры.
Общее количество квартир в доме — 337.
В торжественной церемонии приняли участие заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Булыга, заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения Анатолий Гринёв, начальник главного управления региональной безопасности Тверской области Василий Попенко и заместитель председателя правительства Тверской области Татьяна Жарлицына.
В этом году в данном районе планируется заселение еще одного дома на более чем 300 квартир. В настоящее время подписан уже 251 договор, а заселено около 200 квартир из 337.
ТК «Звезда»: последние новости
В Поволжье по военной ипотеке военнослужащие приобрели более 700 жилых помещений Минобороны России обеспечило жильем 170 тысяч семей военнослужащих Военные летчики получат более 300 квартир в Твери
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин утвердил повышение налога693
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение