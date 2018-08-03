Состоялась торжественная церемония заселения в служебные квартиры военнослужащих Тверского гарнизона

В этом году в данном районе планируется заселение еще одного дома на более чем 300 квартир.

Сегодня в Тверском гарнизоне прошла торжественная церемония заселения военнослужащих в служебные квартиры.

Общее количество квартир в доме — 337.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Булыга, заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения Анатолий Гринёв, начальник главного управления региональной безопасности Тверской области Василий Попенко и заместитель председателя правительства Тверской области Татьяна Жарлицына.

В этом году в данном районе планируется заселение еще одного дома на более чем 300 квартир. В настоящее время подписан уже 251 договор, а заселено около 200 квартир из 337.