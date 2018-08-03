Володин заявил, что Госдума выполнила поручение Президента об установлении справедливых для граждан имущественных налогов

Вячеслав Володин. «Этот закон был разработан во исполнение Послания Президента Федеральному Собранию. Владимир Путин дал поручение, чтобы налоги на имущество были справедливыми и посильными для граждан, а кадастровая стоимость объектов недвижимости не превышала рыночную. Это поручение главы государства выполнено», — сказал Председатель Государственной Думы

Он напомнил, что законом предусмотрен отказ от дальнейшего роста временного коэффициента, который используется при расчете налога на имущество. «Ранее этот коэффициент, представляющий собой разницу между кадастровой и инвентаризационной стоимостью, мог увеличиться с 0,2 до 1. После вступления закона в силу максимальный размер коэффициента мы ограничили, он не превысит 0,6, мы его „замораживаем“ и больше он расти не будет», — добавил Председатель ГД.

«Это восстанавливает справедливость в этом вопросе», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Кроме того, законопроектом разрешается ряд других неурегулированных налоговым законодательством вопросов. В частности, предлагается выделить в самостоятельную льготную категорию по уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц детей-инвалидов и уравнять статус собственников жилых помещений и частей жилых помещений, а также гаражей и машино-мест независимо от их расположения.