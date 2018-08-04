В России окончательно подняли НДС с 18% до 20%

«Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации… следующие изменения: в) в пункте 3 слова „18 процентов“ заменить словами „20 процентов“», — говорится в тексте федерального закона.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» был принят Госдумой 24 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.

В правительстве подсчитали, что изменение структуры сбора налогов принесет бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год, которые можно будет направить на финансирование поручений, который Владимир Путин перечислил в «майском указе» (по оценкам, на них необходимо 8 трлн рублей).

Большинство (80%) крупных российских компаний повысят цены из-за изменения ставки НДС, выяснил опрос Института Адизеса. О том, что цены останутся неизменными, заявило руководство лишь 10% компаний.