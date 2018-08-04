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В России окончательно подняли НДС с 18% до 20%
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В России окончательно подняли НДС с 18% до 20% 

RB.ru 6 часов назад
«Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации… следующие изменения: в) в пункте 3 слова „18 процентов“ заменить словами „20 процентов“», — говорится в тексте федерального закона.
Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» был принят Госдумой 24 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.
В правительстве подсчитали, что изменение структуры сбора налогов принесет бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год, которые можно будет направить на финансирование поручений, который Владимир Путин перечислил в «майском указе» (по оценкам, на них необходимо 8 трлн рублей).
Большинство (80%) крупных российских компаний повысят цены из-за изменения ставки НДС, выяснил опрос Института Адизеса. О том, что цены останутся неизменными, заявило руководство лишь 10% компаний.
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