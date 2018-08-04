Путин подписал закон о новом порядке исчисления налога на имущество физических лиц

МОСКВА, 4 августа. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц, что сократит возросшие в последние годы выплаты граждан. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

В настоящее время при исчислении налога действует повышающий коэффициент, предусматривающий постепенное увеличение суммы налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, по сравнению с налогом, рассчитанным по инвентаризационной стоимости. Величина такого коэффициента в течение первых 5 лет применения кадастровой стоимости увеличивается ежегодно на 20% (с 0,2 до 1).

"Применение такого порядка исчисления налога на имущество физических лиц привело к существенному увеличению налоговой нагрузки на граждан, прежде всего из-за резкого роста кадастровой стоимости объектов недвижимости", — говорится в пояснительной записке к документу. В связи с этим закон предусматривает отказ от применения указанного выше коэффициента, начиная с исчисления налога за четвертый налоговый период применения кадастровой стоимости (коэффициент 0,8).

Одновременно закон вводит новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости 10% для субъектов, на территории которых налог исчисляется с коэффициентом 0,6.

Впервые такой коэффициент будет применяться в 2018 г. при исчислении налога за 2017 год на территории 28 субъектов РФ, где порядок расчета налога по кадастровой стоимости действует с 2015 года.

В 36 субъектах, в которых налог за 2017 год исчисляется с коэффициентом 0,2 или 0,4, порядок исчисления в 2018 г. не изменится, следует из текста закона.

Компенсации регионам

По данным ФНС России, изменение порядка исчисления налога на имущество физических лиц может привести к недопоступлению в 2018 году в региональные бюджеты около 6 млрд рублей. Для 28 субъектов с выпадающими доходами нужно предусмотреть их компенсацию, заявлял глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров

Закон также предусматривает возможность пропорционального (в зависимости от количества месяцев в налоговом периоде) определения налоговой базы по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц в случае изменения качественных или количественных характеристик объектов недвижимости в течение налогового периода.

Документ исключает перерасчет сумм земельного налога и налога на имущество физических лиц, уплаченных гражданами ранее, в сторону повышения (сейчас такой перерасчет возможен за три года).

Если же налог исчислялся по ошибочной кадастровой стоимости, которая в последующем была оспорена, предлагается применять измененную кадастровую стоимость не с года подачи заявления об оспаривании, как это происходит сейчас, а с даты начала применения ошибочной стоимости.

Налоговые льготы и вычеты

Закон также расширяет налоговые льготы для детей— инвалидов и уточняет статус таких объектов недвижимости, как дома, квартиры, комнаты, гаражи и машиноместа для применения в их отношении налоговых преимуществ по налогу на имущество физических лиц (налоговых вычетов и льготных ставок).

Поскольку принятые изменения направлены на улучшение положения плательщиков земельного налога и налога на имущество физических лиц, законом предусматривается придание им обратной силы с 2015 г. в отношении налоговых льгот для детей-инвалидов, с 2017 г. — в отношении налогообложения «частей жилых домов», «частей квартир», а также гаражей и машиномест, расположенных в объектах недвижимости торгового, офисного и бытового назначения, включенных в соответствующий перечень субъекта РФ.