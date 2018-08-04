Россияне заплатят «справедливые» налоги

Для граждан РФ установят справедливые имущественные налоги

Президент России Владимир Путин подписал закон, который изменит порядок расчета налога на имущество граждан и позволит нивелировать последствия роста кадастровой стоимости. Приняв этот закон, Госдума выполнила поручение президента об установлении справедливых для граждан имущественных налогов.

— Владимир Путин дал поручение, чтобы налоги на имущество были справедливыми и посильными для граждан, а кадастровая стоимость объектов недвижимости не превышала рыночную. Это поручение главы государства выполнено, — напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя журналистам подписание документа.

Законом предусмотрен отказ от дальнейшего роста временного коэффициента, который используется при расчете налога на имущество, напомнил также глава нижней палаты.