Таможенники в январе-июле увеличили перечисления в бюджет на 27,3% 

Российская таможня за первые семь месяцев текущего года нарастили перечисления в российскую казну на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, за указанный период составила 3,132 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы. Годом ранее показатель был равен 2,461 триллионам рублей.
За прошлый месяц таможенниками было перечислено 504,7 миллиарда рублей, в годовом выражении увеличение на 34%.
Источник