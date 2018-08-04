Таможенники в январе-июле увеличили перечисления в бюджет на 27,3%

Российская таможня за первые семь месяцев текущего года нарастили перечисления в российскую казну на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, за указанный период составила 3,132 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы . Годом ранее показатель был равен 2,461 триллионам рублей. За прошлый месяц таможенниками было перечислено 504,7 миллиарда рублей, в годовом выражении увеличение на 34%. Источник