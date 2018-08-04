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Подписан закон о страховании жилья от ЧС
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Подписан закон о страховании жилья от ЧС 

News.ru 4 часа назад
Фото: News.ru
Президент Владимир Путин подписал закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Страхование будет добровольным, государство несет ответственность за компенсацию ущерба всем гражданам.
Те, кто не застраховали жильё и утратили его, смогут получить жильё от государства. Регионы будут разрабатывать свои программы компенсации ущерба с использованием механизмов добровольного страхования, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Страховать жильё могут и те, кто проживает в муниципальных домах и квартирах.
Регионам можно предусматривать страхование жилья наряду с оказанием помощи из бюджета. Правительство определит минимальную страховую сумму, на основе которой будут определять свои суммы регионы. Банку России разрешено устанавливать тарифы по минимальному объему обязательств страховщика по риску ЧС.
Застраховавшие жилье смогут требовать компенсации как от страховщика, так и из регионального бюджета в зависимости от их долей участия в региональной программе. Регионы могут давать жилье взамен утраченного при условии, если застраховавший жилье гражданин уступит региональной казне страховую выплату.
Будет создана единая автоматизированная система договоров страхования жилья. Оператором системы назначен Всероссийский союз страховщиков. Союз должен организовать взаимодействие страховщиков с федеральными и региональными властями.
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