В России появятся программы страхования жилья от ЧС

Принуждать граждан участвовать в них никто не будет, но те, кто все-таки решит застраховать квартиру или дом, в случае стихийного бедствия получат помощь, как от государства, так и от страховщиков. Такой закон подписал президент Владимир Путин

Предполагается, что в регионах будут разработаны и утверждены программы страхования жилья по аналогии с той, которая действует в Москве. В столице плата по договору включается отдельной строкой в квитанцию за ЖКУ, но решение страховать квадратные метры или нет остается за гражданами.

Договор по региональным программам страхования будет заключаться минимум на год. Страховую сумму будет утверждать правительство, а разработкой методики расчета страховых тарифов займется ЦБ

Собственникам, которые захотят подключиться к региональной программе, ущерб в случае урагана или наводнения будут возмещать, исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в регионе (ее утверждает минстрой ). Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией, человек будет выбирать: получить помощь деньгами или квадратными метрами. Выплату по страховке в этом случае перечислят в бюджет региона.

Те, кто жилье не застраховал, смогут рассчитывать только на помощь государства. При этом в законе нет норм, которые бы ограничивали право гражданина, лишившегося крыши над головой из-за стихии, получить новое жилье в собственность.

Сейчас в России застраховано всего около 7 процентов жилья. Треть этого объема приходится на Москву.