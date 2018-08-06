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В России появятся программы страхования жилья от ЧС
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В России появятся программы страхования жилья от ЧС 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Российская Газета
Принуждать граждан участвовать в них никто не будет, но те, кто все-таки решит застраховать квартиру или дом, в случае стихийного бедствия получат помощь, как от государства, так и от страховщиков. Такой закон подписал президент Владимир Путин.
Предполагается, что в регионах будут разработаны и утверждены программы страхования жилья по аналогии с той, которая действует в Москве. В столице плата по договору включается отдельной строкой в квитанцию за ЖКУ, но решение страховать квадратные метры или нет остается за гражданами.
Договор по региональным программам страхования будет заключаться минимум на год. Страховую сумму будет утверждать правительство, а разработкой методики расчета страховых тарифов займется ЦБ.
Собственникам, которые захотят подключиться к региональной программе, ущерб в случае урагана или наводнения будут возмещать, исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в регионе (ее утверждает минстрой). Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией, человек будет выбирать: получить помощь деньгами или квадратными метрами. Выплату по страховке в этом случае перечислят в бюджет региона.
Те, кто жилье не застраховал, смогут рассчитывать только на помощь государства. При этом в законе нет норм, которые бы ограничивали право гражданина, лишившегося крыши над головой из-за стихии, получить новое жилье в собственность.
Сейчас в России застраховано всего около 7 процентов жилья. Треть этого объема приходится на Москву.
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