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«Черные риэлторы» лишали квартир жителей Хабаровского края
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«Черные риэлторы» лишали квартир жителей Хабаровского края 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Суд Комсомольска-на-Амуре признал 43–летнюю горожанку виновной в совершении мошенничества, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Женщина и двое ее помощников, уголовные дела в отношении которых рассматриваются судом каждое по отдельности, искали одиноких людей, имеющих квартиры. Затем женщина заводила с ними дружеские отношения. Представлялась риэлтором, она рассказывала о выгодах, которые они получат от размена их квартир на меньшие с доплатой. Ей довольно легко удалось убедить в этом четырех человек из Комсомольска и Амурска. В итоге люди остались без жилья, не получив за него денег.
Они оформили на нее доверенности на совершение сделок с их недвижимостью, которую риэлтор тут же переоформила в Росреестре на подставных лиц — якобы покупателей. Ими были ее знакомые, которым она ранее оказывала разные мелкие услуги. Например, одной из них помогала подработать уборщицей, и та охотно выступила фиктивной покупательницей. При этом мошенница не скрывала, что квартиру нужно оформить быстро, пока собственник не передумал.
После переоформления квартиры выставлялись на продажу, для чего мошенники обращались к своим знакомым риэлторам из Комсомольска, не посвященным в их махинации. После продажи вырученная сумма делилась между мошенниками на троих.
Помимо сделок с недвижимостью, осужденная не гнушалась и более мелких афер. Когда ей понадобилась стиральная машинка, она убедила свою знакомую взять в банке кредит на ее покупку. Полученные 35 тыс. рублей она обещала выплатить самостоятельно, чего делать не собиралась.
— Подсудимая приговорена к 5 годам лишения свободы. Так как у нее есть 5-летний ребенок, исполнение наказания отсрочено до достижения им 14 лет, — сообщила помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре Галина Ворощенко. — Кроме того, в пользу банка с нее будет взыскано 35 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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