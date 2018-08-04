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Маленькие квартиры начали дорожать
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Маленькие квартиры начали дорожать 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Интерес к небольшим квартирам-студиям возрождается впервые с 2015 года, пишет Коммерсант. Спрос на них вырос в полтора раза за год, а стоимость возросла на 6–19%.
В 2016 году застройщики начали сокращать количество малогабаритных квартир. Им не выгодно отводить под студии более 10–12% от общего объема. Однако сейчас возрождающаяся тенденция заставила пересмотреть проекты и увеличить количество студий.
По словам директора по маркетингу ГК «А101» Дмитрия Цветова, прежде интерес к такому типу квартир в Новой Москве был невелик. Но из-за доступности ипотеки жилье стали покупать молодые люди до 25 лет, часто еще студенты. Для них покупка маленькой квартиры выгоднее аренды жилья.
По данным компании «Метриум», из-за роста популярности студий их стоимость тоже увеличилась. С начала 2018 года студии в массовом сегменте в Москве подорожали на 6,3%, до 185,3 тыс. руб. за 1 кв. м, а в Новой Москве — на 18,9%, до 125,6 тыс. руб. за 1 кв. м.
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