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Министерство сельского хозяйства будет платить за уничтожение борщевика
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Министерство сельского хозяйства будет платить за уничтожение борщевика 

Вести Подмосковья 18 часов назад
За гектар освобожденной от борщевика земли Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области назначило награду в размера 18 тысяч рублей, как сообщил глава ведомства Андрей Разин.
Ранее он угрожал штрафом владельцам земельных участков за отказ от борьбы с сорняком для. Речь шла о взысканиях до миллиона рублей.
Сейчас глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщил, что сейчас принят порядок, по которому затраты по борьбе с борщевиком можно будет покрыть из бюджета. По подсчетам должно хватить 18 тысяч рублей.
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