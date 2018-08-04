Министерство сельского хозяйства будет платить за уничтожение борщевика

За гектар освобожденной от борщевика земли Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области назначило награду в размера 18 тысяч рублей, как сообщил глава ведомства Андрей Разин

Ранее он угрожал штрафом владельцам земельных участков за отказ от борьбы с сорняком для. Речь шла о взысканиях до миллиона рублей.

Сейчас глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщил, что сейчас принят порядок, по которому затраты по борьбе с борщевиком можно будет покрыть из бюджета. По подсчетам должно хватить 18 тысяч рублей.