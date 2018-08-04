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Дубинский: Гройсман сотоварищи придумали хитрую схему на рынке недвижимости
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Дубинский: Гройсман сотоварищи придумали хитрую схему на рынке недвижимости 

Украина.ру 16 часов назад
Фото: Украина.ру
Хомутник и Гройсман с присными устроили себе на рынке недвижимости схему на 400 миллионов гривен в год.
Ее суть — проста, как любая воровская придумка победившей революции.
Теперь, по решению Фонда госимущества (Тарабарова), оценщики недвижимого имущества обязаны регистрировать каждый акт оценки в специальном электроном сервисе «Оцінка.online» за 390 гривен.
Таким образом, +_300 тысяч сделок в год принесут схемщикам 100-110 млн гривен.
Но это далеко не самый жирный кусок.
Жир — это новые правила оценки, из-за которых стоимость некоторых объектов завышается в 1.5-2 раза рыночной стоимости. Что отражается на налогах.
И чтобы занизить оценку — надо заплатить посреднику «Оцінка.online» около 400 долларов.
Даже если занизить оценку по самым скромным подсчетам захочет каждый 10 покупатель недвижимости, это принесет создателем монополии 12 млн долларов.
Учитесь, щеглы.
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