Дубинский: Гройсман сотоварищи придумали хитрую схему на рынке недвижимости

Хомутник и Гройсман с присными устроили себе на рынке недвижимости схему на 400 миллионов гривен в год.

Ее суть — проста, как любая воровская придумка победившей революции.

Теперь, по решению Фонда госимущества (Тарабарова), оценщики недвижимого имущества обязаны регистрировать каждый акт оценки в специальном электроном сервисе «Оцінка.online» за 390 гривен.

Таким образом, +_300 тысяч сделок в год принесут схемщикам 100-110 млн гривен.

Но это далеко не самый жирный кусок.

Жир — это новые правила оценки, из-за которых стоимость некоторых объектов завышается в 1.5-2 раза рыночной стоимости. Что отражается на налогах.

И чтобы занизить оценку — надо заплатить посреднику «Оцінка.online» около 400 долларов.

Даже если занизить оценку по самым скромным подсчетам захочет каждый 10 покупатель недвижимости, это принесет создателем монополии 12 млн долларов.

Учитесь, щеглы.