Дом в Лондоне стоимостью $8,2 млн можно выиграть в лотерею 

Дом в георгианском стиле под названием Dancers Hill House некоторое время назад выставили на продажу его владельцы, Мелани и Никель Волш. Но из-за сложной ситуации на рынке недвижимости Великобритании и высоких налогов на содержание объекта они столкнулись с трудностями при поиске покупателя, пишет CNN. «Немногие хотят платить гербовый сбор, который прилагается к такому огромному особняку», — признается Мелани Волш в интервью CNN. По ее словам, размер этого налога может достигать 12% от стоимости недвижимости. Поэтому они решили разыграть дом в лотерею и включить в стоимость недвижимости оплату гербового сбора. Чтобы тому, кто станет победителем, не пришлось бы платить дополнительный налог. Владельцы дома предлагают каждому, кто хочет выиграть дом в лотерею, при покупке лотерейного билета ответить на один-единственный вопрос: «Кто был правящим монархом в день Рождества в тот год, когда был построен Dancers Hill House?». Особняк был построен в 1500-х годах и находится всего в 22 км от центра Лондона. А в 1558 году он даже стал местом, где останавливалась будущая королева Елизавета I. В 1700-х годах постройка была уничтожена, а на ее месте был построен особняк, которому дали название Dancers Hill House. Семейная пара Волш приобрела объект почти 30 лет назад за $1,5 млн и радикально его обновила. «Поначалу дом был настолько заброшен, что нам пришлось при подписании контракта сидеть под зонтами, поскольку вся крыша была в дырах», — рассказывает Мелани. Теперь же, после того как владельцы вышли на пенсию, а их дети уже состоят в браке, недвижимость с шестью спальнями и шестью ванными комнатами стала для них слишком огромной. Победитель в лотерее будет выбран случайным образом в середине декабря в том случае, если семья Волш продаст лотерейных билетов на сумму в $8,2 млн Если нет, то конкурс продлят еще на полгода. Это не первый пример, когда владельцы недвижимости разыгрывали ее в лотерею. Аналогичный случай произошел в 2017 году, и тоже в Великобритании.
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