Ещё
Дом в Лондоне стоимостью $8,2 млн можно выиграть в лотерею
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Дом в Лондоне стоимостью $8,2 млн можно выиграть в лотерею 

Prian.ru 16 часов назад
Фото: Prian.ru
Дом в георгианском стиле под названием Dancers Hill House некоторое время назад выставили на продажу его владельцы, Мелани и Никель Волш. Но из-за сложной ситуации на рынке недвижимости Великобритании и высоких налогов на содержание объекта они столкнулись с трудностями при поиске покупателя, пишет CNN. «Немногие хотят платить гербовый сбор, который прилагается к такому огромному особняку», — признается Мелани Волш в интервью CNN. По ее словам, размер этого налога может достигать 12% от стоимости недвижимости. Поэтому они решили разыграть дом в лотерею и включить в стоимость недвижимости оплату гербового сбора. Чтобы тому, кто станет победителем, не пришлось бы платить дополнительный налог. Владельцы дома предлагают каждому, кто хочет выиграть дом в лотерею, при покупке лотерейного билета ответить на один-единственный вопрос: «Кто был правящим монархом в день Рождества в тот год, когда был построен Dancers Hill House?». Особняк был построен в 1500-х годах и находится всего в 22 км от центра Лондона. А в 1558 году он даже стал местом, где останавливалась будущая королева Елизавета I. В 1700-х годах постройка была уничтожена, а на ее месте был построен особняк, которому дали название Dancers Hill House. Семейная пара Волш приобрела объект почти 30 лет назад за $1,5 млн и радикально его обновила. «Поначалу дом был настолько заброшен, что нам пришлось при подписании контракта сидеть под зонтами, поскольку вся крыша была в дырах», — рассказывает Мелани. Теперь же, после того как владельцы вышли на пенсию, а их дети уже состоят в браке, недвижимость с шестью спальнями и шестью ванными комнатами стала для них слишком огромной. Победитель в лотерее будет выбран случайным образом в середине декабря в том случае, если семья Волш продаст лотерейных билетов на сумму в $8,2 млн Если нет, то конкурс продлят еще на полгода. Это не первый пример, когда владельцы недвижимости разыгрывали ее в лотерею. Аналогичный случай произошел в 2017 году, и тоже в Великобритании.
[objects_0]
Prian.ru: последние новости
Арендный бум в Риге достиг своего пика Продажи недвижимости на Кипре увеличились на 21% за год В Мадриде больше туристических апартаментов, чем в Барселоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия жестко ответит США на пошлины16
Час Х: первые санкции накрыли Иран52
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала252
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей57
В отказе от наличных нашли угрозу22
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение