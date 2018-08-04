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Больше 10% прибавило в цене дизельное топливо в Ростове с начала года
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Больше 10% прибавило в цене дизельное топливо в Ростове с начала года 

Деловое сообщество 15 часов назад
С января 2018 года цена за литр дизельного топлива поднялась на 4,52 рубля. Это на 10,4% выше показателей прошлого года, сообщает Ростовстат. В конце июля цена на дизельное топливо достигла 43,72 рубля за литр, тогда как в январе он стоил 39,2 рубля.
Значительный рост цен зафиксирован также и на другие виды топлива. В среднем, подорожание составило 8%. АИ-92 с января подорожал на 3,65 рубля, АИ-95 на 3,52 рубля, АИ-98 на 3,96 рубля.
Отмечена небольшая тенденция к понижению цены. В июле, по сравнению с июнем, 95-й бензин подешевел на 13 копеек, а 98-й на 28 копеек. Возможно эта тенденция сохранится, 22 мая правительство приняло решение с 1 июня снизить акцизы. Акцизы на тонну топлива в начале июня были снижены на 3000 рублей для бензина и на 2000 — для дизельного топлива. Отменили и повторное повышение акцизов, намеченное на июль (еще минус 700 рублей на тонну). Объем выпадающих доходов бюджета составил 140 мрлд рублей, что компенсируется 1,7 трлн рублей дополнительных нефтегазовых поступлений.
Подорожание бензина обладает свойством разогревать цены на все остальное, поскольку транспортная компонента заложена в себестоимость большинства товаров.
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