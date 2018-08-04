Новый Volkswagen Tiguan — наслаждайтесь реальностью

Вас ожидает невиданное ранее. Благодаря своим превосходным характеристикам управляемости и передовым системам безопасности Новый Volkswagen Tiguan открывает новые возможности, являя собой исключительное событие.

Новый стандарт комфорта, динамики и безопасности современного городского кроссовера. Чемпион любой поверхности в независимости от погодных условий.

Официальный дилер Volkswagen «Автоцентр Сити — Каширка» предлагает только до 31 августа уникальные условия покупки Volkswagen Tiguan:

Индивидуальное предложение при покупке в Трейд-ин*Volkswagen Tiguan — от 1 299 000 рублей!Volkswagen Tiguan City — выгода до 195 000 рублей!Кредит по программе Volkswagen ГАРАНТ — от 9 900 руб. /мес. **

Узнайте больше о Новом Volkswagen Tiguan и условиях его приобретения в августе по телефону: +7 (495) 741-45-45 и на нашем сайте: https://vw.avto-city.ru/purchase/specials/sale/635886/

"Автоцентр Сити — Каширка"

Официальный дилер Volkswagen

Адрес: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км *Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.