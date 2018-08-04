Вас ожидает невиданное ранее. Благодаря своим превосходным характеристикам управляемости и передовым системам безопасности Новый Volkswagen Tiguan открывает новые возможности, являя собой исключительное событие.
Новый стандарт комфорта, динамики и безопасности современного городского кроссовера. Чемпион любой поверхности в независимости от погодных условий.
Официальный дилер Volkswagen «Автоцентр Сити — Каширка» предлагает только до 31 августа уникальные условия покупки Volkswagen Tiguan:
Индивидуальное предложение при покупке в Трейд-ин*Volkswagen Tiguan — от 1 299 000 рублей!Volkswagen Tiguan City — выгода до 195 000 рублей!Кредит по программе Volkswagen ГАРАНТ — от 9 900 руб. /мес. **
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"Автоцентр Сити — Каширка"
Официальный дилер Volkswagen
Адрес: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км *Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.
**Ежемесячный платеж 9 900 руб. означает размер затрат клиента, взявшего кредит в рамках специальной акции «Volkswagen Гарант» на покупку нового Volkswagen Tiguan Trendline 1.4TSI 92 кВт (125), 6-МТ стоимостью 1 349 000 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 672 250 рублей (49,83% от стоимости автомобиля), остаточным платежом 539 600 рублей (40%) и процентной ставкой 11,9% годовых при предоставлении полного пакета документов. Информация не является офертой, расчет приблизительный. Полная стоимость кредита и его параметры будут рассчитаны на основе Анкеты, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) в рамках специальной акции «Volkswagen Гарант» на новые Volkswagen Tiguan: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн при предоставлении двух документов. Процентная ставка на срок 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 11,9% годовых, при первоначальном взносе от 30% (включительно). Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев — 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18, 24 месяца — 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30, 36 месяцев — 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Условия предоставления кредита действительны с 01.08.2018 г. по 31.08.2018 г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.