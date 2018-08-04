На соцвыплаты крымчанам потратили почти 6 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. С начала текущего года на социальные выплаты крымчанам направлено почти 6 млрд руб. По подсчетам Минфина Республики это 55,6% от суммы, предусмотренной на эти цели в бюджет-2018, сообщает пресс-служба ведомства.

"Из крымского бюджета на соцвыплаты выделено более 4,4 млрд руб, из федерального — более 1,5 млрд руб", — говорится в сообщении.

По словам министра финансов РК Ирины Кивико, более 2 млрд руб из крымской казны были направлены в бюджеты муниципалитетов на выплаты в рамках республиканской программы соцподдержки граждан на 2015-2020 годы, еще столько же было потрачено на другие меры социальной поддержки. 322,3 млн руб ушло на ежемесячные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 48,3 млн руб на мероприятия в рамках госпрограммы труда и занятости населения Республики.

1,5 млрд руб, полученных из федерального бюджета были направлены на выплату государственных пособий, ежемесячные выплаты родителям, воспитывающих трех и более детей в возрасте до трех лет, на оплату услуг ЖКХ для льготников. Кроме того, федеральные средства пошли на соцвыплаты по безработице и на ежемесячную денежную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.