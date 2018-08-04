На улучшение налогового потенциала регионов выделили 30,6 млрд рублей

Правительство России выделило 30,6 млрд рублей дотаций регионам для стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций, сообщается на сайте кабмина.

Кабмин также выделил 5 млрд рублей компенсаций на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ) сельхозпроизводителям из-за роста их цен. 2,1 млрд рублей были направлены на финансирование части затрат при реализации проектов производства пассажирских вагонов.

Ранее сообщалось, что регионам компенсируют потери доходов после отмены налога на движимое имущество. В частности, федеральный бюджет должен компенсировать около 300 миллиардов рублей выпадающих доходов. Такой пункт содержится в Постановлении Совета Федерации , принятым вместе с поправками в части первой и второй Налогового кодекса.

Документом предлагается компенсировать доходы за счёт акцизов на крепкий алкоголь и части акцизов на табак, которые сейчас полностью идут в федеральный бюджет.