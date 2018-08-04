Орловский Росреестр назвал самые распространенные нарушения

Росреестр по Орловской области обобщил результаты работы за семь месяцев 2018 года.

Было проведено 739 проверок, в 427 случаях выявлены нарушения земельного законодательства, привлечено к административной ответственности 142 нарушителя. Размер наложенных административных штрафов превышает 1 миллион 29 тысяч рублей. Самые распространенные нарушения в Орловской области — самовольное занятие земельного участка и использование земельного участка не по целевому назначению.

За такие виды нарушений, помимо устранения их причины, предусмотрен административный штраф. В случае если не определена кадастровая стоимость земельного участка — от 5 000 до 10 000 рублей для физических лиц, от 100 000 до 200 000 рублей для организаций и от 20 000 до 50 000 рублей для должностных лиц. Если же кадастровая стоимость земельного участка установлена, то штраф для граждан составит от 1 до 1,5 процента от размера кадастровой стоимости, для организаций от 2 до 3 процентов, а для должностных лиц — от 1,5 до 2 процентов.

Росреестр осуществляет государственный земельный надзор с целью защиты прав и законных интересов собственников земельных участков от действий нарушителей. Для выявления признаков нарушения земельного законодательства специалистами проводятся административные обследования земельных участков, когда контроль осуществляется дистанционно, без непосредственного участия собственников.

Для проведения таких мероприятий Росреестр использует данные предварительных замеров, фотосъемок и так далее.

В случае обнаружения противоправных действий, возбуждается дело об административном нарушении, устанавливаются обстоятельства его совершения и выносится решение о назначении штрафных санкций, уточняет пресс-служба Росрестра по Орловской области.