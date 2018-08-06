Псковская область заняла 18 место по объёму производства мяса птицы и скота 

Псковская область по итогам шести месяцев 2018 года заняла 18 место по объёму производства мяса птицы и скота, сообщает Росстат: в регионе было произведено 126,5 тысячи тонн мяса. По темпам прироста объёма производства мяса птицы и скота Псковская область показала четвёртый результат: прирост составил 18,9 процента относительно первого полугодия 2017 года. Отметим, лидером с большим преимуществом стала Белгородская область: там произведено 840,1 тысячи тонн мяса птицы и скота. Лидером по приросту стала Сахалинская область (67,1 процента), но там производится только 5 тысяч тонн мяса. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».