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Псковская область заняла второе место в России по темпам роста работ в сфере сбора и утилизации отходов
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Псковская область заняла второе место в России по темпам роста работ в сфере сбора и утилизации отходов 

Псковская губерния 7 часов назад
Псковская область заняла второе место в России по темпам прироста работ в сфере водоснабжения, водоотведения сбора и утилизации отходов по итогам первого полугодия: об этом сообщает Росстат. Псковская область уступила только Мордовии, где темпы прироста составили 210 процентов, Псковская область оказалась на втором месте с темпом прироста в 86,6 процента. В абсолютных числах объём работ в первом полугодии составил 2 млрд 426 млн рублей, а в первом полугодии — 1 млрд 300 млн рублей, рост составил 1 млрд 126 млн рублей. В пятёрку по темпам прироста также вошли Крым (28,4 процента прироста), Курганская область (25,6 процента прироста) и Пермский край (24,5 процента прироста). Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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