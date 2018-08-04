Ещё
Определены порядок и условия конкурсного отбора нового застройщика, достраивающего объекты обанкротившейся компании
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Определены порядок и условия конкурсного отбора нового застройщика, достраивающего объекты обанкротившейся компании 

Единый реестр застройщиков 6 часов назад
Фото: Единый реестр застройщиков
На портале правовой информации опубликован приказ Минстроя РФ «Об утверждении Порядка и условий конкурсного отбора юридического лица, имеющего намерение стать приобретателем объекта незавершенного строительства и земельного участка и исполнить обязательства застройщика перед участниками строительства…». Документ вступил в силу с 3 августа. Фото: www.mosgazeta.ru В рамках процедуры банкротства застройщиков завершение строительства объектов незавершенного строительства может осуществляться с использованием средств Фонда защиты дольщиков. Фонд имеет право выделить средства на финансирование мероприятий по завершению строительства новому застройщику путем проведения конкурсного отбора, порядок и условия которого утверждает Минстрой России. Согласно приказу Минстроя России, вступившему в силу с 3 июля 2018 года, средства компенсационного фонда на финансирование мероприятий по завершению объектов незавершенного строительства могут быть предоставлены только застройщику, соответствующему следующим требованиям: Общие требования: 1. Опыт строительства не менее 3 лет. 2. Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не менее 10 тыс. кв. м. 3. Наименование «специализированный застройщик». 4. Отсутствие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков и пр. 5. Не проводится ликвидации, нет приостановления, процедур банкротства. 6. Требования к лицам, принимающим участие в управлении. Финансовые требования: 1. Размер собственных средств составляет не менее 10% от планируемой стоимости строительства. 2. Отсутствие обязательств по кредитам, займам ссудам, за исключением целевых обязательств. 3. Отсутствие выпуска ценных бумаг, за исключением акций. 4. Отсутствие обязательств по обеспечению исполнения обязательств третьих лиц, а также собственных обязательств, не связанных со строительством. Дополнительные требования: 1) Наличие финансовых результатов, необходимых для исполнения договорных обязательств. 2) Соблюдение нормативов финансовой устойчивости, установленных п. 3 Постановления Правительства РФ от 21.04.2006 №233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика». Предъявление к участнику конкурса иных требований не допускается. Информация о конкурсе будет размещаться в единой информационной системе в сфере закупок zakupki.gov.ru. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются Фондом на сайте данной электронной площадки и на сайте Фонда не менее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок. В извещении должны быть указаны следующие сведения: • об объекте незавершенного строительства, в отношении которого предоставляются средства на финансирование мероприятий по завершению его строительства; • о земельном участке, на котором расположен или должен быть расположен объект; • о начальной цене договора; • о перечне документов, подтверждающих соответствие участника конкурса, требованиям, предъявляемым к застройщику; • о заключении договора с победителем после вступления в силу определения арбитражного суда о передаче новому застройщику объекта и земельного участка; Фото: www.gazeta.bn.ru Проект договора, заключаемого по результатам конкурса, является неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса. Потенциальные участники вправе направить в Фонд через сайт электронной площадки запрос о даче разъяснений положений о проведении конкурса. Напомним, что 1 июля вступили в силу нормы уточняющие порядок передачи объектов застройщика-банкрота новому застройщику. Особую актуальность вопросам отбора нового застройщика и передачи ему объектов обанкротившегося девелопера придает ситуация вокруг достройки ЖК «Царицыно» и объектов Urban Group, которую регулярно освещает портал ЕРЗ. Фото: www.stroikyufy.ru
Единый реестр застройщиков: последние новости
Банки смогут предложить физлицам специальные накопительные вклады для покупки жилья ДОМ.РФ и «Роскап» запустили программу по рефинансированию ипотеки для дольщиков Urban Group Половина элитного жилья не поступает в открытую продажу: в этом сегменте и так наблюдается бум
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия жестко ответит США на пошлины16
Час Х: первые санкции накрыли Иран52
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала252
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей57
В отказе от наличных нашли угрозу22
Новости партнеров
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение