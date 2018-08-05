За улучшение бюджетных показателей регионам выделено 30,6 миллиарда рублей

С целью поощрения субъектов федерации, обеспечивших в прошлом году наибольший прирост поступлений налога на прибыль в федеральный бюджет, кабмином выделено 30,6 миллиарда рублей.

«Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в опубликованном на правительственном сайте документе.

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев на заседании кабмина в последний рабочий день уходящей недели сообщил, что данные средства поделят между 63 регионами в виде премии за улучшение бюджетных показателей и стимула к дальнейшему увеличению собственных доходов.

Источник