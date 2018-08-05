Ещё
За улучшение бюджетных показателей регионам выделено 30,6 миллиарда рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

За улучшение бюджетных показателей регионам выделено 30,6 миллиарда рублей 

Карельские вести 13 часов назад
С целью поощрения субъектов федерации, обеспечивших в прошлом году наибольший прирост поступлений налога на прибыль в федеральный бюджет, кабмином выделено 30,6 миллиарда рублей.
«Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в опубликованном на правительственном сайте документе.
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев на заседании кабмина в последний рабочий день уходящей недели сообщил, что данные средства поделят между 63 регионами в виде премии за улучшение бюджетных показателей и стимула к дальнейшему увеличению собственных доходов.
Источник
Карельские вести: последние новости
Рубль падает на открытии торгов Россияне берут кредиты, чтобы погасить старые долги Мировые инвестиции в недвижимость с начала года увеличились на 13%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей57
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую1
Час Х: первые санкции накрыли Иран55
«Россия возобновила собственное производство»4
Дач больше не будет11
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
00:35
Россия ответила США на пошлины
Экономика
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение