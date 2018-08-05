Открытие рынка недвижимости Шарджи для иностранцев может подстегнуть цены — …

Напомним, что в мае 2018 года было объявлено о том, что теперь зарубежные покупатели, у которых нет визы резидента ОАЭ, могут приобретать недвижимость в эмирате Шарджа. По данным портала Bayut.com, первое полугодие 2018-го принесло хорошие новости как для покупателей местных объектов, так и для съемщиков. В большинстве районов эмирата цены упали, пишет Arabian Business. Спад цен на квартиры в среднем достигал 1-10% по сравнению с 2017 годом. Самым популярным районом оказался Al Majaz, где средняя стоимость двуспальных апартаментов достигла $201 750. По словам генерального директора Bayut.com Хайдера Али Хана, цены на недвижимость в Шардже предоставляют отличную возможность инвесторам расширить их портфель, поскольку цены сейчас очень привлекательны. Он считает, что в нынешнем квартале стоимость местной недвижимости будет стабильна. Но по мере появления в Шардже новых проектов интерес к эмирату будет только расти, а число сделок — увеличиваться.

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