В России изменятся правила регистрации квартир

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В России заработали новые правила сноса самостроя 

Экспресс-газета 1 час назад
В России заработали новые правила сноса самостроя Закон сужает полномочия органов местного самоуправления, но в то же время содержит механизм изъятия земли у собственников, которые не захотят сносить самовольно возведенные строения. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в стране новые правила уничтожения самостроя — зданий самого разного предназначения, возведенных без получения разрешений или с нарушением действующих норм строительного законодательства. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, дает четкое определение того, что именно следует считать самовольной стройкой, а также регламентирует порядок исправления нарушений. По новому закону, прежде чем добиваться сноса строения, власти должны дать собственнику возможность устранить нарушения самостоятельно или даже полностью легализовать постройку. До сих пор законодательство требовало обязательного сноса строений, отводя на этот процесс от трех месяцев до года. После того, как новый закон вступит в силу, даже суд сможет выносить решения о сносе только после того, как все возможности по устранению нарушений владельцами были исчерпаны. При этом новый закон существенно сужает полномочия местных властей и расширяет список вопросов, которые сторонам придется решать в судах. По мысли разработчиков, это должно защитить собственников зданий от произвола чиновников. С другой стороны, этот же закон вводит механизм изъятия земли у собственников, которые по разным причинам проигнорировали требования о сносе самовольных строений.
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