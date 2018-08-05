Калининградцам компенсировали затраты по взносам на капремонт на 13 млн рублей

Жителям Калининградской области компенсировали затраты по выплатам взносов на капремонт на сумму 13 миллионов рублей с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в области такую компенсацию получают более 14 тысяч жителей. Право на выплату от государства имеют одиноко проживающие неработающие собственники жилья, уточнили в правительстве. Для людей старше 70 лет размер компенсации составляет 50% от суммы платежа, старше 80 лет — 100%.

С начала 2019 года вступят в силу дополнения к Жилищному кодексу РФ. В соответствии с ними будет расширен список получателей таких выплат.

Претендовать на них смогут граждане, проживающие в семье, которая состоит из неработающих пенсионеров и (или) неработающих инвалидов I и II групп. Для претендентов старше 70 лет размер выплат составит 50% от суммы платежа, старше 80 лет — 100%.

Чтобы оформить получение выплат, компенсирующих расходы по взносам на капремонты, следует обратиться с заявлением в МФЦ по месту жительства.

“Представленные региональным фондом капремонта счета необходимо оплачивать. Это одно из основных условий получения компенсации. Затем граждане смогут получить деньги на сберегательную книжку в предусмотренном размере. Подать документы заявителю необходимо один раз”, — уточнили в правительстве региона.

Ранее в правительстве Калининградской области утвердили порядок выплаты компенсаций гражданам, для которых затраты на услуги ЖКХ превышают установленный максимум.