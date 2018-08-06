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Жители области получили свыше 13-ти миллионов рублей в качестве компенсации за капремонт
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Жители области получили свыше 13-ти миллионов рублей в качестве компенсации за капремонт 

Вести Калининград 6 часов назад
Фото: Вести Калининград
Компенсации за капремонт получают более 14 тысяч жителей Калининградской области.
Сумма таких выплат с начала этого года составила свыше 13 миллионов рублей. Так, в настоящее время компенсацию расходов на уплату взносов на капремонт в размере 50% получат одинокие неработающие собственники жилых помещений старше 70 лет, старше 80 лет 100%. Вместе с тем с начала следующего года вступят в силу дополнения к Жилищному кодексу, расширяющие список претендентов на такие компенсации. Подробную информацию о том, кому она положена и в каком размере вы можете получить, позвонив по номеру 8 (4012) 99-49-93.
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