Жители области получили свыше 13-ти миллионов рублей в качестве компенсации за капремонт

Компенсации за капремонт получают более 14 тысяч жителей Калининградской области.

Сумма таких выплат с начала этого года составила свыше 13 миллионов рублей. Так, в настоящее время компенсацию расходов на уплату взносов на капремонт в размере 50% получат одинокие неработающие собственники жилых помещений старше 70 лет, старше 80 лет 100%. Вместе с тем с начала следующего года вступят в силу дополнения к Жилищному кодексу, расширяющие список претендентов на такие компенсации. Подробную информацию о том, кому она положена и в каком размере вы можете получить, позвонив по номеру 8 (4012) 99-49-93.