Зарплату в 100 000 рублей будут получать дончане через десять лет 

Власти решили уделить особое внимание повышению уровня жизни ростовчан. Уже через пару лет средняя заработная плата по городу должна достигать 47,6 тысячи рублей. Напомним, согласно данным Ростовстата, в 2017 году средняя зарплата составила 33,7 тысячи рублей. В 2030 году прогнозируется увеличение зарплатных выплат до 100 тысяч рублей. В идеале, к 2035 году средняя зарплата жителя донской столицы должна составлять 139,5 тысяч рублей.
Также в стратегии озвучены ожидаемые цифры прироста населения Ростова. Резкого роста рождаемости донские власти не ждут, к 2035 году ожидается увеличение всего на 100 тысяч. Если сейчас в донской столице проживают 1,12 млн человек, то через семнадцать лет их количество составит 1,22 млн