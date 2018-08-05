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Зарплату в 100 000 рублей будут получать дончане через десять лет
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Зарплату в 100 000 рублей будут получать дончане через десять лет 

Деловое сообщество 6 часов назад
Власти решили уделить особое внимание повышению уровня жизни ростовчан. Уже через пару лет средняя заработная плата по городу должна достигать 47,6 тысячи рублей. Напомним, согласно данным Ростовстата, в 2017 году средняя зарплата составила 33,7 тысячи рублей. В 2030 году прогнозируется увеличение зарплатных выплат до 100 тысяч рублей. В идеале, к 2035 году средняя зарплата жителя донской столицы должна составлять 139,5 тысяч рублей.
Также в стратегии озвучены ожидаемые цифры прироста населения Ростова. Резкого роста рождаемости донские власти не ждут, к 2035 году ожидается увеличение всего на 100 тысяч. Если сейчас в донской столице проживают 1,12 млн человек, то через семнадцать лет их количество составит 1,22 млн
Деловое сообщество: последние новости
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