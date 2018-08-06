В 2019 году переселенцы из аварийного жилья смогут купить лишние метры

Минстрой собрал заявки от регионов с предложениями различных вариантов предоставления переселенцам альтернативного жилья взамен аварийного.

По словам министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, в основе постоянно действующих механизмов — успешный опыт регионов по переселению из аварийного жилья с 2013 по 2017 год и принцип финансирования с участием федерального бюджета. В новом законопроекте предусмотрен выкуп жилплощади, обмен, получение субсидий на приобретение, предоставление наемного жилья, сообщили "РГ" в минстрое. Например, при развитии застроенных территорий предполагается возможность компенсировать затраты гражданам по найму жилья на время строительства. Либо будет предоставляться маневренный фонд на этот период. Застройщиков стимулируют субсидиями в обмен на предоставление жилья для переселения граждан. При строительстве наемных домов — возможность заключения концессионных соглашений.

Однако, по словам заместителя исполнительного директора НП "ЖКХ "Контроль" Сергея Сохранова, одной из проблем при реализации законопроекта станет отсутствие у большинства муниципалитетов маневренного фонда, куда могли бы на время переехать жители сносимых домов.

В новом законопроекте будет предусмотрено сохранение прав собственности граждан, а для нанимателей — прав на социальный наем, сообщили "РГ" в пресс-службе минстроя. "Но если у жильца аварийного дома уже есть альтернативная жилплощадь, то по программе переселения он может получить квартиру только как наниматель, — добавляет Сергей Сохранов.

В новом законопроекте появится возможность выкупа, мена, получения субсидий на приобретение жилья

Другим новым инструментом, которым могут воспользоваться переселенцы, станет возможность самим оплачивать дополнительные метры. В Фонде ЖКХ также отметили, что и у регионов со следующего года появится право расселять людей из так называемых социальных очередей и предоставлять им жилье большей площади, чем в занимаемом ими аварийном фонде. Если на это есть резервы в местной казне. Федеральное финансирование со следующего года будет идти через Фонд содействия реформированию ЖКХ. Каждый регион вправе использовать федеральную поддержку на максимально возможный набор мероприятий, но в обмен должен обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилья.

Между тем

Как сообщили "РГ" в минстрое, руководство тех субъектов РФ, которые до конца 2018 года не успеют предоставить жилье переселенцам, дома которых были признаны ветхими до 2012 года, будет нести персональную ответственность. Всего пока таких регионов-"двоечников" — 11. И как рассказали "РГ" в Фонде ЖКХ, до конца года не успеют расселить из аварийных домов, признанных таковыми до 2012 года, в Амурской области и Туве. "Все остальные рапортуют о готовности закрыть проблему в ближайшее время, — рассказал начальник управления по связям с общественностью ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Сергей Колесников

Как вам это?

— Основной плюс нового закона в том, что все, что было в старом, сохранено, но добавлены новые меры и инструменты по переселению граждан из аварийного жилья. Я бы сказал, существенно увеличены. Но в то же время сохранена преемственность, например, маневренный фонд на период сноса ветхого дома. Все регионы разные и возможности у нас разные, поэтому хорошо, что предлагаются разные варианты решения этого вопроса.

Тимофей Савиных, первый замдиректора департамента строительства ЯНАО:

— Считаю, что на безвозмездной основе новым жильем все-таки нужно обеспечивать только социально незащищенные категории населения. Ни одного бюджета не хватит, чтобы купить новые квартиры всем нуждающимся. Поэтому ко всем остальным семьям подход должен быть гибким. Государство должно помогать решить проблему с жильем, но это не значит, что оно должно брать на себя исключительно все расходы. Есть различные схемы, например, предоставление ипотеки на льготных условиях, субсидирование первоначального взноса. В некоторых случаях муниципалитеты могут предоставить возможность переехать в муниципальные квартиры на условиях коммерческого найма, с возможностью последующего выкупа и т.д.