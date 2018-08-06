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«Приморское кольцо» подвела трасса. И не только
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«Приморское кольцо» подвела трасса. И не только 

Konkurent.ru 6 часов назад
Фото: Konkurent.ru
ООО «Технохолдинг „Сумотори“ придется выплатить департаменту земельных и имущественных отношений края 7,7 млн руб. Такое решение вынес пятый арбитражный апелляционный суд Приморья, сообщает KONKURENT.RU.
Сумма образовалась в ходе доначисления департаментом аренды за земельный участок, выделенный „Сумотори“ под строительство туристко-рекреационного кластера (ТРК) „Приморское кольцо“. Изначально в соответствующем договоре предполагалось, что арендная плата будет составлять 0,1% по виду разрешенного использования земельного участка. Или 319 673 руб. с 5 октября 2011 г. по 31 декабря 2011 г., 1,3 млн руб. ежегодно в 2012-2059 гг. и 1 млн руб. в 2060 г. (278 дней).
Однако чиновники выяснили, что объект эксплуатируется в отсутствие разрешения на строительство, на ввод в эксплуатацию. В частности, работает „здание карт-центра, школа дрифта, торговое здание, картинг трассы, дрифт трассы, трибуна и другие сооружения“. В связи с чем, как следует из судебных материалов, „Приморскому кольцу“ пересчитали аренду с использованием коэффициента 0,5 за период с 1 июня 2015 г. по 21 августа 2016 г. и 0,1% с 22 августа 2016 г. по 17 января 2017 г. за фактическое использование земельного участка для размещения объектов спорта. В итоге у „Сумотори“ образовалась задолженность в размере 6,5 млн руб. Еще 1,2 млн вменили ТРК в качестве пени.
К слову, следует из судебных материалов, „Сумотори“ пыталось оперировать отсутствием разрешения на ввод объекта в эксплуатацию как доказательством неправильного толкования департаментом положением дел. „Подлежит применению именно ставка 0,1%, поскольку спортивная трасса в настоящее время находится в процессе строительства, выдано соответствующее разрешение, объект в эксплуатацию не введен“, — приводятся доводы владельцев ТРК.
»Приморское кольцо» реализуется «Сумотори» в рамках программы «Facility Development Program me» FIA INSTITUTE совместно с немецкими, английскими, итальянскими партнерами при участии Приморской автомобильной федерации и поддержке Фонда Развития безопасности автомотоспорта FIA. А также компаний: Tilke GMBH (Германия), Apex Circuit Design Ltd. (Великобритания), Scott Wilson (Великобритания), RIDGE (Великобритания). Объем инвестиций — 7,3млрд руб.
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