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90-е возвращаются: Как отбирают квартиры у россиян
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Как отбирают квартиры у россиян 

Рамблер 16 часов назад
Фото: Ridus
«Ридус» рассказал, как мошенники предпочитают лишать россиян жилья.
Злоумышленники по-прежнему отдают предпочтение старым, больным, одиноким или доверчивым гражданам.
Популярностью у мошенников пользуются быстрые и «выгодные» кредиты под залог недвижимости. Однако часто торопливым и, как следствие, невнимательным заемщикам предлагают подписать еще и договор о передаче квартиры микрофинансовой организации.
Главной целью черных кредиторов являются пожилые россияне, которые нуждаются в деньгах, но при этом неспособны адекватно оценить предлагаемые им условия. Уже первая просрочка платежа по кредиту тут же оставляет стариков без квартир, что часто и является единственной целью микрофинансистов.
Избежать мошенничества при быстром займе возможно, предварительно проверив, числится ли организация в реестре ЦБ, а также внимательно прочтя договор.
В конце мая Центральный банк отчитался о выявлении за первую четверть 2018 года более 1,3 тысячи нелегальных микрофинансовых организаций, тогда как за весь 2017-й таковых нашлось 1,374 тысячи.
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