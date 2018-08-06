Рост НДС могут включить в тарифы ЖКХ

Увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов необходимо учесть в тарифах на жилищно-коммунальные услуги. Так считают в Минэкономразвития и часть отраслевых экспертов.

При этом, несмотря на увеличение суммы платежки за ЖКУ, сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств — возрастет только величина налога, включенного в платеж.

"Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышает риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния, — пояснили "Известия" . — Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах".

В противном случае компании-поставщики ресурсов будут терпеть прямые убытки. Как подсчитали эксперты, убытки коммунальщиков только по итогам будущего года могут достичь 100 миллиардов рублей, тогда как общий долг в целом по отрасли может увеличиться до полутора триллионов рублей.