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«Русал» снизил чистую прибыль
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«Русал» снизил чистую прибыль во втором квартале на 31% 

ТАСС 3 часа назад
Фото: © Александр Колбасов/ТАСС
"Русал" во втором квартале снизил скорректированную чистую прибыль по отношению к первому на 31% до $218 млн, следует из отчета компании.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на 8%. За полугодие чистая скорректированная прибыль выросла на 15% до $535 млн  Выручка за квартал уменьшилась на 18% до $2,25 млрд, год к году показатель уменьшился на 8,7%. За полугодие выручка выросла на 4% до $4,99 млрд
Совет директоров компании не рекомендовал выплачивать дивиденды за первое полугодие.
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