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Конец 2018 принесет рост цен на новостройки
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Конец 2018 принесет рост цен на новостройки 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: Inmyroom
Опросы показывают, что россияне ожидают снижение цен на жилье, однако статистика и эксперты говорят об обратном. По итогам 2018 года рост цен на новостройки может составить 5-10%, пишет Газета.ru. Застройщики также не собираются сдерживать цены, поскольку ставка по ипотеке продолжает падать, увеличивая спрос.
По данным Росстата, в первом квартале 2018 года на первичном рынке жилья квадратный метр подорожал почти на 4,5%. Самые высокие цены в Москве — 163,8 тысячи рублей за квадратный метр в начале 2018 года. В прошлом году цена была 156 тысяч.
На вторичном же рынке иная ситуация. За пять лет стоимость квадратного метра упала на 4,2%. Однако в последние три квартала цены в России начали расти и в этом сегменте. По словам Марии Литинецкой, управляющего партнера «Метриум Групп», особенно выросли цены на самые дорогие вторичные квартиры и на самые дешёвые.
Москвы все это пока не касается. В столице цены на вторичное жилье упали с 182 тысяч рублей в начале 2013 года до 168,4 тысяч рублей в начале 2018. За год динамика практически не изменилась.
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