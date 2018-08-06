Конец 2018 принесет рост цен на новостройки

Опросы показывают, что россияне ожидают снижение цен на жилье, однако статистика и эксперты говорят об обратном. По итогам 2018 года рост цен на новостройки может составить 5-10%, пишет Газета.ru . Застройщики также не собираются сдерживать цены, поскольку ставка по ипотеке продолжает падать, увеличивая спрос.

По данным Росстата, в первом квартале 2018 года на первичном рынке жилья квадратный метр подорожал почти на 4,5%. Самые высокие цены в Москве — 163,8 тысячи рублей за квадратный метр в начале 2018 года. В прошлом году цена была 156 тысяч.

На вторичном же рынке иная ситуация. За пять лет стоимость квадратного метра упала на 4,2%. Однако в последние три квартала цены в России начали расти и в этом сегменте. По словам Марии Литинецкой, управляющего партнера «Метриум Групп», особенно выросли цены на самые дорогие вторичные квартиры и на самые дешёвые.

Москвы все это пока не касается. В столице цены на вторичное жилье упали с 182 тысяч рублей в начале 2013 года до 168,4 тысяч рублей в начале 2018. За год динамика практически не изменилась.