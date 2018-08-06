Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство складского здания в городском округе Электросталь

Министерство строительного комплекса ( Минстрой ) Подмосковья выдал разрешение на строительство складского здания в городском округе Электросталь , сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Руслана Тагиева

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство складского здания в городском округе Электросталь», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в одноэтажном здании, на площади 766 кв. м разместятся складские и вспомогательные помещения. На прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для грузового транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ. Застройщиком объекта выступает закрытое акционерное общество торгово-производственная компания «ЭЛКО». Объем инвестиций составит порядка 22 млн руб. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 18 новых рабочих мест. Срок действия разрешения на строительство — до декабря 2019 г.