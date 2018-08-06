Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС оценили в 160 миллиардов рублей

Перевод чиновников и работников госкомпаний на смартфоны с российской операционной системой обойдется в 160 миллиардов рублей. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал осведомленный федеральный чиновник.

Ожидается, что до 2021 года на смартфоны с ОС Sailfish от «Ростелекома» переведут 7,9 миллиона человек. Тариф за «оказание комплексной услуги» составит 13,1 тысячи рублей в год на человека.

71,3 миллиарда рублей на эти цели будут выделены из федерального бюджета, 78,2 миллиарда выплатят госкомпании. Еще 10,7 миллиарда рублей поступят из местных бюджетов. Помимо этого, Минфин готов выделить 2,3 миллиарда рублей на доработку Sailfish.

Sailfish OS — операционная система с элементами открытого исходного кода на ядре Linux, с 2012 года развивается финской компанией Jolla, созданная выходцами из Nokia, одним из акционеров которой является группа ЕСН. На смартфонах на базе Sailfish можно запускать приложения, написанные для Android. Sailfish является продолжением мобильных проектов Mer и Meego.