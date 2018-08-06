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Владивосток готов уступить спортивный недострой в Снеговой Пади
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Владивосток готов уступить спортивный недострой в Снеговой Пади 

Konkurent.ru 2 часа назад
Фото: Konkurent.ru
Как стало известно KONKURENT.RU, депутаты Думы Владивостока намерены обратиться к врио губернатора Андрея Тарасенко с просьбой включить в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта» строительство спортивного комплекса в микрорайоне Снеговая Падь.
Строительство комплекса началось в 2011 г. вместе со всем жилым микрорайоном. Однако уже в 2013 г. между заказчиком администрацией города и «Дальспецстроем» начались судебные тяжбы и контракт на строительство был расторгнут. С тех пор здание, которое должно было стать спортивным комплексом с бассейном и ледовой ареной на тысячу человек, так и стоит на треть построенным.
«В настоящее время муниципальный контракт, заключенный между муниципальным казенным учреждением «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» города Владивосток (ДСО ВГО») и ФГУП «ГУСС „Дальспецстрой“ при Спецстрое России, расторгнут. Работы на объекте не ведутся с 2013 г. — говорится в проекте обращения городских депутатов (есть в распоряжении KONKURENT.RU). — В целях завершения строительства МКУ „ДСО ВГО“ ведутся работы по подготовке к корректировке проектной документации. В связи с финансовыми ограничениями бюджета Владивостокского городского округа, выделение достаточных бюджетных средств на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса не представляется возможным».
По заключению экспертизы, общая стоимость работ по строительству спортивного комплекса составит около 1,6 млрд руб. В июне администрация Владивостока планировала выделить деньги на консервацию недостроя, в связи с чем даже появилась соответствующая закупка от МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа». Стоимость операции оценили в 8 млн руб.
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