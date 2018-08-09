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Чистая прибыль банка «Россия» в первом полугодии достигла 3,47 млрд рублей
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Чистая прибыль банка «Россия» в первом полугодии достигла 3,47 млрд рублей 

Банки.ру 17 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Чистая прибыль банка «Россия» в первом полугодии 2018 года достигла 3,47 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации о предварительных финансовых результаах работы.
Активы банка на 1 июля 2018 года составили 931 млрд рублей, увеличившись на 4% по отношению к началу года. Капитал на 1 июля 2018 года достиг 82 млрд рублей. Чистая прибыль банка за полугодие составила 3,47 млрд рублей.
Кредитный портфель юридических лиц на 1 июля 2018 года составил 429 млрд рублей, увеличившись на 8% по сравнению с результатами на 1 января 2018 года. Кредитный портфель физических лиц на 1 июля 2018 года достиг 19,3 млрд рублей.
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