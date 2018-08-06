В Новосибирске нашли самые большие микрорайоны с малоэтажным жильём

Аналитики N1.RU составили рейтинг проектов малоэтажного жилья в Новосибирске — самый масштабный из них занимает две сотни гектаров.

Рейтинг составляли по уменьшению площади застройки. Самым большим из проектов оказался микрорайон «Светлый» — здесь малоэтажными многоквартирными домами, таунхаусами и коттеджами планируют застроить 200 га. Всего домов будет 120, в них должны поселиться около 20 тысяч жителей. Эксперты при этом отмечают, что хотя фактически микрорайон находится за границей города, в Мошковском районе области, застройщик позиционирует его как дома «в 25 минутах от площади Калинина».

Второй по масштабам застройки проект — микрорайон «Благовещенка», который займёт 64 га в Советском районе. На третьем месте — проект «Новая Кубовая» на 57 га возле посёлка Красный Яр.

В топ-5 также вошли посёлок «Горки Академпарка» и жилой комплекс «Бавария». Самым большим реализованным малоэтажным проектом в N1.RU назвали посёлок «Берёзки».

«Районы малоэтажной застройки в Новосибирске, как и сам образ жизни людей в таких микрорайонах, только начинают формироваться, — отметила руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринёва . — С одной стороны, развитие малоэтажной застройки в пригороде для мегаполиса выглядит логично, а с другой, эту тенденцию будет сдерживать транспортные проблемы, а также концентрация деловой жизни в центре города».

Между тем, как выяснилось по итогам первого полугодия, сохранять темпы ввода жилья в области удаётся исключительно за счёт индивидуального строительства, которое, как правило, одноэтажное.