Ещё
В Новосибирске нашли самые большие микрорайоны с малоэтажным жильём
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1216.04
–0.00 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1562
–0.0130
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

В Новосибирске нашли самые большие микрорайоны с малоэтажным жильём 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Аналитики N1.RU составили рейтинг проектов малоэтажного жилья в Новосибирске — самый масштабный из них занимает две сотни гектаров.
Рейтинг составляли по уменьшению площади застройки. Самым большим из проектов оказался микрорайон «Светлый» — здесь малоэтажными многоквартирными домами, таунхаусами и коттеджами планируют застроить 200 га. Всего домов будет 120, в них должны поселиться около 20 тысяч жителей. Эксперты при этом отмечают, что хотя фактически микрорайон находится за границей города, в Мошковском районе области, застройщик позиционирует его как дома «в 25 минутах от площади Калинина».
Второй по масштабам застройки проект — микрорайон «Благовещенка», который займёт 64 га в Советском районе. На третьем месте — проект «Новая Кубовая» на 57 га возле посёлка Красный Яр.
В топ-5 также вошли посёлок «Горки Академпарка» и жилой комплекс «Бавария». Самым большим реализованным малоэтажным проектом в N1.RU назвали посёлок «Берёзки».
«Районы малоэтажной застройки в Новосибирске, как и сам образ жизни людей в таких микрорайонах, только начинают формироваться, — отметила руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринёва. — С одной стороны, развитие малоэтажной застройки в пригороде для мегаполиса выглядит логично, а с другой, эту тенденцию будет сдерживать транспортные проблемы, а также концентрация деловой жизни в центре города».
Между тем, как выяснилось по итогам первого полугодия, сохранять темпы ввода жилья в области удаётся исключительно за счёт индивидуального строительства, которое, как правило, одноэтажное.
ngs.ru: последние новости
Новосибирцы потратили на коммунальные платежи 16 миллиардов за полгода Росстат опубликовал данные по средней зарплате в России Денег нет, но мы построим: у «Сибмолла» появится новая дорога
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Повышение НДС изменит тарифы ЖКХ173
Испания не смогла найти альтернативу России11
«Россия возобновила собственное производство»10
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую2
Дач больше не будет11
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
00:35
Россия ответила США на пошлины
Экономика Рынки
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение