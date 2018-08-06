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Женщина «продавала» не принадлежащие ей квартиры в Иркутске
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Женщина «продавала» не принадлежащие ей квартиры в Иркутске 

АиФ Иркутск 55 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Женщину, которая совершала махинации с чужой недвижимостью, осудили в Иркутской области. Она приговорена к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима и возмещению ущерба на 2,5 млн рублей, сообщила 6 августа пресс-служба Эхирит-Булагатского районного суда.
Выяснилось, что осужденная заключала с потенциальными покупателями недвижимости договоры купли-продажи на квартиры в Иркутске, которые ей не принадлежали, при этом она брала задаток. На ее уловки попались шесть человек, которые в общей сложности отдали ей более 2,6 млн рублей.
Как отмечает пресс-служба суда, сейчас довольно высок риск покупки квартиры на вторичном рынке по поддельным документам. Чтобы не столкнуться с подобной ситуацией, необходимо проверить юридическую чистоту квартиры, тщательно изучить документы еще до заключения договора, договориться с хозяином жилья, что деньги будут переданы после регистрации перехода права собственности, отказаться от дачи задатка.
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