Женщина «продавала» не принадлежащие ей квартиры в Иркутске

Женщину, которая совершала махинации с чужой недвижимостью, осудили в Иркутской области. Она приговорена к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима и возмещению ущерба на 2,5 млн рублей, сообщила 6 августа пресс-служба Эхирит-Булагатского районного суда.

Выяснилось, что осужденная заключала с потенциальными покупателями недвижимости договоры купли-продажи на квартиры в Иркутске, которые ей не принадлежали, при этом она брала задаток. На ее уловки попались шесть человек, которые в общей сложности отдали ей более 2,6 млн рублей.

Как отмечает пресс-служба суда, сейчас довольно высок риск покупки квартиры на вторичном рынке по поддельным документам. Чтобы не столкнуться с подобной ситуацией, необходимо проверить юридическую чистоту квартиры, тщательно изучить документы еще до заключения договора, договориться с хозяином жилья, что деньги будут переданы после регистрации перехода права собственности, отказаться от дачи задатка.