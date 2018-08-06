Ещё
РСХБ приступает к финансированию экспортных кредитов на льготных условиях
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1216.04
–0.00 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1562
–0.0130
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

РСХБ приступает к финансированию экспортных кредитов на льготных условиях 

АиФ-Оренбург 37 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
АО «Россельхозбанк» подписало с АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) рамочное соглашение, направленное на расширение кредитной поддержки несырьевых экспортеров. Документ предусматривает предоставление Банку компенсационных выплат из федерального бюджета на субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам.
Статус уполномоченного банка позволяет РСХБ выдавать кредитные ресурсы клиентам-экспортерам, их покупателям и банкам-партнерам, финансирующим приобретение российской продукции, по сниженным ставкам. Размер предельного финансирования по одному экспортному проекту составляет 15 млрд рублей, при реализации проектов по организации экспортно-ориентированных производств — 30 млрд рублей. Данная деятельность осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. №620.
Участие Банка в программе будет способствовать реализации экспортного потенциала российских производителей, в том числе аграриев, а также содействовать повышению конкурентоспособности отечественной продукции на международных рынках.
АиФ-Оренбург: последние новости
Tele2 наращивает прибыль Задолженность за энергоресурсы два года не опускается ниже 5 млрд рублей Север не помеха: оренбургские приставы разыскали алиментщика
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Повышение НДС изменит тарифы ЖКХ173
Испания не смогла найти альтернативу России11
«Россия возобновила собственное производство»10
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую2
Дач больше не будет11
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
00:35
Россия ответила США на пошлины
Экономика Рынки
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение