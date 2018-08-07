Названа самая дорогая компания России 

Компания «Роснефть» по итогам торгов во вторник вновь заняла первое место по рыночной капитализации, обогнав по этому показателю Сбербанк.
Капитализация нефтяной компании составила 4,535 триллиона рублей, в то время как капитализация банка с учетом обыкновенных и привилегированных акций — порядка 4,533 триллиона рублей.
К концу дня акции «Роснефти» выросли на 2,04% — до 426,9 рубля за бумагу. Стоимость обыкновенных акций Сбербанка сократилась на 1,03%, составив 201,79 рубля за бумагу, цена привилегированных ценных бумаг опустилась на 0,64% — до 176,65 рубля за акцию.
Весной 2016 года «Роснефть» уже становилась самой дорогой компанией России, тогда она обогнала по капитализации «Газпром».