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Названа самая дорогая компания России
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Названа самая дорогая компания России 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Компания «Роснефть» по итогам торгов во вторник вновь заняла первое место по рыночной капитализации, обогнав по этому показателю Сбербанк.
Капитализация нефтяной компании составила 4,535 триллиона рублей, в то время как капитализация банка с учетом обыкновенных и привилегированных акций — порядка 4,533 триллиона рублей.
К концу дня акции «Роснефти» выросли на 2,04% — до 426,9 рубля за бумагу. Стоимость обыкновенных акций Сбербанка сократилась на 1,03%, составив 201,79 рубля за бумагу, цена привилегированных ценных бумаг опустилась на 0,64% — до 176,65 рубля за акцию.
Весной 2016 года «Роснефть» уже становилась самой дорогой компанией России, тогда она обогнала по капитализации «Газпром».
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