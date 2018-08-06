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Перевод чиновников на смартфоны с российским ПО оценили в 160 млрд рублей
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Перевод чиновников на смартфоны с российским ПО оценили в 160 млрд рублей 

Говорит Москва 17 минут назад
Тариф за «оказание комплексной услуги» составляет 13 тысяч 100 рублей в год на одного абонента.
Как сообщил «Коммерсанту» осведомлённый федеральный чиновник, 71 млрд рублей будет выделен из бюджета, а 78 млрд выплатят госкомпании, ещё почти 11 млрд рублей поступят из местных бюджетов. Кроме того, Минфин готов выделить более 2 млрд рублей на доработку отечественной операционной системы.
Sailfish — операционная система с элементами открытого исходного кода на ядре Linux. Изначально она разрабатывалась финской компанией, затем адаптацией Sailfish для России занялась «Открытая мобильная платформа». 75 процентов компании приобрёл «Ростелеком», пишет «Коммерсантъ».
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