Несколько мировых люксовых брендов покинули самую дорогую улицу России 

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ЦИАНа и консультантов рынка недвижимости. По сведениям издания, доля свободных помещений в переулке за несколько месяцев увеличилась до 13 процентов. Собеседники издания отмечают, что у брендов снизились обороты, так как переулок стал пешеходным, а «запрет на парковку лишил улицу целевой высокодоходной аудитории». Кроме того, там продолжают действовать 15-летние валютные контракты на аренду, тогда как на других улицах ставки в рублях.
В общемировом рейтинге самых дорогих улиц Столешников переулок занимал 15-е место. На первой позиции 5-я Авеню в Нью-Йорке.