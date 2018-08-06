Ещё
Омская прокуратура потребовала завершить долгострой на 1-й Железнодорожной
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.31
+0.09 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Омская прокуратура потребовала завершить долгострой на 1-й Железнодорожной 

АиФ-Омск 6 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Прокуратура Октябрьского округа г. Омска потребовала от компании-застройщика завершить строительство дома на улице 1-я Железнодорожная. Для этого потребовалось обратиться в суд, сообщает пресс-служба ведомства.
16-этажный дом по адресу: 1-я Железнодорожная, д. 18, корп. 1 строит ООО Инвестиционно-строительная компания «ДомСтройОмск». Первоначально дом должен был быть сдан во втором квартале 2015 года, но сроки постоянно переносились. Крайний срок сдачи стоит октябрь 2018 года.
Дом строится с участием дольщиков. Прокуратура Октябрьского округа, защищая права участников долевого строительства, неоднократно принимала меры прокурорского реагирования по отношению к застройщику, но дом до сих пор не сдан.
Теперь прокуратура направила в суд требование о выполнении компанией «ДомСтройОмск» обязательств по завершению строительства и ввода дома в эксплуатацию.
Акт прокуратуры находится на рассмотрении.
АиФ-Омск: последние новости
Виталию Мутко в Омске показали «Рябиновку» В Омск придут товары из Молдовы Заложники системы. Деревню душат коммунальные тарифы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени100
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение