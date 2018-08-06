Омская прокуратура потребовала завершить долгострой на 1-й Железнодорожной

Прокуратура Октябрьского округа г. Омска потребовала от компании-застройщика завершить строительство дома на улице 1-я Железнодорожная. Для этого потребовалось обратиться в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

16-этажный дом по адресу: 1-я Железнодорожная, д. 18, корп. 1 строит ООО Инвестиционно-строительная компания «ДомСтройОмск». Первоначально дом должен был быть сдан во втором квартале 2015 года, но сроки постоянно переносились. Крайний срок сдачи стоит октябрь 2018 года.

Дом строится с участием дольщиков. Прокуратура Октябрьского округа, защищая права участников долевого строительства, неоднократно принимала меры прокурорского реагирования по отношению к застройщику, но дом до сих пор не сдан.

Теперь прокуратура направила в суд требование о выполнении компанией «ДомСтройОмск» обязательств по завершению строительства и ввода дома в эксплуатацию.

Акт прокуратуры находится на рассмотрении.