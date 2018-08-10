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Курс доллара и евро на 10 августа
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Курс доллара и евро на 10 августа 

Банки.ру 14 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 10 августа, составляет 66,2856 рубля. Официальный курс евро — 76,825 рубля.
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