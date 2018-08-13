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Курс доллара и евро на 13 августа
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Курс доллара и евро на 13 августа 

Банки.ру 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 13 августа, составляет 66,9075 рубля. Официальный курс евро — 76,676 рубля.
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