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Курс доллара и евро на 6 августа
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Курс доллара и евро на 6 августа 

Банки.ру 10 часов назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 августа, составляет 63,4549 рубля. Официальный курс евро — 73,4744 рубля.
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