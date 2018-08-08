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Курс доллара и евро на 8 августа
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Курс доллара и евро на 8 августа 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 августа, составляет 63,5425 рубля. Официальный курс евро — 73,5632 рубля.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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