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Курс доллара и евро на 9 августа
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Курс доллара и евро на 9 августа 

Банки.ру 18 минут назад
Фото: Вести.Ru
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 9 августа, составляет 63,595 рубля. Официальный курс евро — 73,8211 рубля.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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